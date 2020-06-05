«Проектировать сложно, а исполнить еще сложнее». Агаларов раскрыл технические хитрости в госпитале «Крокус Экспо»

При строительстве временного госпиталя в «Крокус Экспо» пришлось прибегнуть к нескольким нестандартным техническим решениям. Об этом «360» рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов. Некоторые из них ему пришлось придумывать самому.

В бетонном полу «Крокус Экспо» нет канализации, и строителям пришлось пойти на хитрости, чтобы установить специальные насосные станции в санузлах для пациентов. Это оказалось рискованным решением, признался Агаларов, — судя по паспортным ограничениям, система могла не выдержать перегона по горизонтали.

«Но я сделал такую маленькую хитрость: вот эта труба, которая должна была идти по горизонтали, я ее сделал с уклоном. Его не видно, но это помогает увеличить дальность. Проектировать [было] достаточно сложно, а исполнить еще сложнее, тем более в ограниченные сроки. Но это перекрыто большим количеством задействованных людей», — рассказал собеседник «360».

Палаты с удобствами тоже когда-то казались невозможными в таких условиях. Однако и этого удалось достичь.

«Я думаю, в мире это не сделал никто на территории выставочных комплексов. Насколько мне известно. Может, кто-нибудь и сделал, но я об этом не слышал», — подчеркнул Агаларов.

Технические решения госпиталя в «Крокус Экспо» могут помочь для создания других подобных госпиталей. Причем они могут стать мобильными.

«Мы, наверное, будем прорабатывать вопрос, чтобы этот госпиталь на уже две тысячи человек разобрать и куда-то складировать. Причем так складировать, чтобы при необходимости это можно было быстренько собрать. Я думаю, что такие госпитали надо иметь в резерве на будущее, мало ли что. Это будет совершенно другая скорость и другие деньги. Уже практически ничего покупать не нужно — все куплено», — предположил бизнесмен.

Госпиталь в «Крокус Экспо» возвели всего за неделю — 12 мая он принял первых пациентов. Боксы с четырехместными палатами и реанимационными койками заняли площадь, равную двум футбольным полям. Помогать больным вызвались больше тысячи медработников. Для них придумали особый дезинфекционный рукав — пройдя «грязную» зону, медики могут обработать средства индивидуальной защиты в нем антисептиками.

Госпиталь рассчитан на лечение 1040 пациентов одновременно. Он оборудован аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКЗ и УЗИ. Еще одной особенностью стала собственная лаборатория для экспресс-анализов.

Полное интервью с Аразом Агаларовым будет доступно на YouTube-канале «360» в 11:00 5 июня. Также смотрите его в эфире телеканалов «360» и «360. Новости» в 17:25 5 июня.