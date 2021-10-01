Проект здания для филиала «Эрмитажа» согласовали в Москве

В Москве согласована архитектурная концепция здания для филиала «Эрмитажа». Его возведут на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», передает «Утро.ру».

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет представлять собой стеклянный куб, который обернут в закольцованную трапециевидную сетку.

«Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева, с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали», — уточнил Кузнецов.

Площадь филиала составит порядка 12 тысяч «квадратов». При входе планируется разместить крупногабаритные экспонаты. На втором, третьем, четвертом и пятом этажах будут находиться выставочные залы.