Проект запрета на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму после доработки

Поправки в закон, предлагающий запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей на территории РФ, внесли в Госдуму. По мнению авторов проекта, в поле деятельности правоохранителей попадали случаи, когда дети, рожденные суррогатными матерями для иностранцев, гибли или подвергались продаже. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам разработчиков, в новой редакции была конкретизирована также норма, что суррогатной матерью может стать только гражданка РФ.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда иностранец состоит в законном браке с гражданином РФ. Это делается для того, чтобы не подвергать дискредитации россиян. Ребенок при рождении получает гражданство РФ, даже если ни один из его родителей не является россиянином.

Ранее сообщалось, что регистрацию детей от суррогатных матерей упорядочат в России.