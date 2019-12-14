Проект закона о борьбе с домашним насилием изменят после отзывов

Законопроект опубликован на сайте верхней палаты парламента.

СМИ написали, что родителей хотят убирать из семей за насилие над детьми. Но авторов идеи неправильно поняли Подробнее

«Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения [в законопроекте] однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте, именно для этого», — отметила Святенко.

Сейчас под законопроектом опубликовано более 10,3 тысячи комментариев. Срок приема отзывов истекает 15 декабря. Именно поэтому до понедельника, 16 декабря, точно нельзя утверждать, что каким-то нормам или статьям законопроекта посвящено больше высказываний.

Базовая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Авторы текста предлагают ставить домашних тиранов на профилактический учет. После завершения обсуждения и внесения правок документ направят в Государственную думу.

Согласно тексту документа, насильнику могут запретить общаться с потерпевшей в течение более 30 дней. Помимо этого тирана могут заставить покинуть общее с жертвой жилье.

Сейчас за первичное совершение побоев хулиганов штрафуют на суммы от пяти до 30 тысяч рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.