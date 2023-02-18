Общество 18 февраля 2023, 19:51 Проект «Все для Победы!» собрал более 5 миллиардов рублей Кириенко: свыше 5 млрд рублей собрали в России благодаря проекту «Все для Победы!» РИА «Новости»

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Россияне пожертвовали более пяти миллиардов рублей в рамках проекта «Народного фронта» «Все для Победы!». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии старта третьего сезона международной премии «Мы вместе» в Ростове-на-Дону. Его процитировало РИА «Новости».

«Благодаря проекту „Народного фронта“ более миллиона человек в стране смогли внести свой вклад. Более пяти миллиардов рублей в рамках проекта „Все для Победы!“ „Народного фронта“ было собрано в стране», — подчеркнул Кириенко.

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В России, отметил он, есть огромное количество людей, которые не могут сами оказаться в центрах гуманитарной помощи или зоне спецоперации, но хотят внести свой вклад в общую Победу.

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В акции приняли участие как предприниматели, которые вкладывали крупные суммы, так и пенсионеры, которые иногда приносили несколько тысяч рублей.

Народный фронт ранее подвел итоги сбора «Все для победы!» за минувший месяц. Отмечается, что россияне пожертвовали на закупку теплых вещей для бойцов почти 493,5 миллиона рублей. В сборе приняли участие более 185 тысяч граждан и организаций.