Общество 10 мая 2023, 08:39 Проект «Время добра» объединит свыше 100 разных мероприятий в Москве Собянин: более 100 мероприятий объединит проект «Время добра» в Москве РИА «Новости»

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В Москве с 17 по 31 мая состоятся более 100 разных событий в рамках проекта «Время добра». Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, участники посетят донорские акции, высадят растения в парках, научатся оказывать первую помощь, присоединятся к спортивным мероприятиям.

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«Мероприятия пройдут и во всех волонтерских окружных центрах „Доброе место“», — уточнил Собянин.

Так, желающие смогут принести корм для животных в рамках акции «Накорми друга». Собранную помощь направят в луганские приюты для бездомных собак и кошек.

Еще один проект — «Зеленый офис» — примет вторсырье.

Чтобы подключиться к проекту «Время добра» нужно зарегистрироваться на интересующее мероприятие. Сориентироваться в расписании поможет специальная интерактивная карта «Добрых дел». Она доступна на сайте «Мосволонтера».