Проект «Вечерней Москвы» помог читателям сберечь нервы и сохранить покой во время самоизоляции

Отмечается, что издание реализует проект совместно с компанией МТС. В разделе проекта на сайте «Вечерки» группа профильных специалистов отвечает на вопросы читателей по интересующим их темам, будь то личные отношения или поиск работы.

Чтобы получить бесплатную консультацию, надо отправить вопрос на почту buddoma@vm.ru. На странице проекта есть обзор лучших электронных сервисов, которые необходимы в условиях самоизоляции. Речь идет об оперативной помощи врачей, заказе продуктов, оплате бытовых услуг, подготовке к экзаменам и т. д.