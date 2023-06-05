Общество 05 июня 2023, 19:09 Проект «Вечерней Москвы» наградили за корпоративную социальную ответственность

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Проект «Вечерней Москвы» отметили государственной наградой на ежегодном форуме «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», передала «Вечерняя Москва».

Проект газеты отметили за корпоративную социальную ответственность.

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Совместный проект «Вечерней Москвы» со столичным Департаментом строительства «Москва строится» рассказывает о важных градостроительных решениях, призванные улучшать качество жизни в столице, а также о том, как идет строительство на крупнейших площадках.

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