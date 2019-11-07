Эксперт назвал главу региона опытным стратегом, который пришел из Минстроя. Он не сомневается, что Чибис отработает проект «достаточно четко».

По словам Шпектора, Мурманск — развивающийся город. Он знает о падении численности местных жителей в последние годы. Тем не менее чиновник верит в большие перспективы населенного пункта. Представитель ОП не сомневается, что социальные проблемы решатся с помощью строительства. По этой причине Шпектор называет этот вопрос достаточно важной темой.

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«Чибис не просто так предлагает строить „столицу Арктики“. Он учитывает перспективы развития арктической территории Мурманской области и видит проблемы и перспективы с точки зрения губернатора», — отметил он.

А вот президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обеспокоен спадом населения Мурманска. Число местных жителей резко сократилось по сравнению со временами СССР. А значит, в городе почти не строили новое жилье. Кроме того, по мнению Виноградова, в Заполярье ограничена степень комфорта жизни, поэтому стоит задуматься о привлекательности жизни на севере. В Мурманск возвращаются люди, которым за 40-50 лет.

Ранее Чибис предложил построить район Новый Мурманск на западном берегу Кольского залива. Этот проект может обойтись в почти 60 миллиардов рублей.