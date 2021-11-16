Проект «Содействие занятости» поможет россиянам старшего поколения обучиться дизайну и программированию

В Томском государственном университете и 85 вузах-партнерах помогут россиянам старше 50 лет адаптироваться на рынке труда. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» взрослые студенты смогут сменить род деятельности и даже открыть свое дело.

Цель проекта — помочь жителям страны повысить квалификацию и стать более востребованными.

«По результатам набора наши выпускники серебряного возраста получают уникальную возможность не только овладеть новыми компетенциями, но и благодаря представителям бизнеса, поддержавшим реализацию проекта, встроиться в трудовой процесс в разных профессиональных сферах», — рассказал Михаил Шепель, директор Межрегионального центра ДПО и содействия занятости, руководитель ИДО ТГУ.

Такие компании, как МТС банк, Invitro и «Литрес», поддержали этот проект. Планируется, что его участники смогут получить работу в крупных российских предприятиях.

Программы переподготовки дадут возможность людям старшего поколения обучиться дополнительным компетенциям или освоить совершенно новую профессию. Кроме того, они смогут найти работу в дистанционном формате, а это как никогда актуально с учетом обострившейся эпидемической обстановки. Студенты, которые завершат профпереподготовку, будут работать в востребованных областях, например финансов, дизайна, IT и программирования.

В вузах участников программ обучают профессиональные преподаватели. Они читают лекции онлайн и проверяют домашние задания через видеосвязь или чат.

К концу 2021 года образование получат 56 000 таких студентов. После этого они смогут получить работу или сменить профессию.