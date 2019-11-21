Проект российского аналога «Википедии» впервые покажут в Уфе

По его словам, проект покажут «профессиональному сообществу» на конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития».

Кравец добавил, что российская энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с «Википедией».

Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию Подробнее

Редактор также рассказал, что ресурс будут дорабатывать до весны 2022 года, когда должна быть представлена его итоговая версия. Энциклопедия к тому времени будет одной из составных частей научно-образовательного портала.

В начале ноября президент России Владимир Путин рассказал о практике, согласно которой суды «используют не предложения сторон, а „Википедию“» при вынесении решений.

Он призвал заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

Позднее в Кремле уточнили, что блокировать «Википедию» власти не собираются.

Большая российская энциклопедия выходила в бумажном виде с 2004 по 2017 годы. Содержание этих томов доступно на сайте энциклопедии.