  • Проект российского аналога «Википедии» впервые покажут в Уфе

    21 ноября 2019, 04:48

    Кирилл Фролов

    На конференции в Уфе представят проект электронного варианта Большой российской энциклопедии — отечественного аналога «Википедии». Презентация состоится 21 ноября, рассказал РИА «Новости» ответственный редактор издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.
    Проект российского аналога «Википедии» впервые покажут в Уфе

    По его словам, проект покажут «профессиональному сообществу» на конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития».

    Кравец добавил, что российская энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с «Википедией».

    Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию

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    Редактор также рассказал, что ресурс будут дорабатывать до весны 2022 года, когда должна быть представлена его итоговая версия. Энциклопедия к тому времени будет одной из составных частей научно-образовательного портала.

    В начале ноября президент России Владимир Путин рассказал о практике, согласно которой суды «используют не предложения сторон, а „Википедию“» при вынесении решений.

    Он призвал заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

    Позднее в Кремле уточнили, что блокировать «Википедию» власти не собираются.

    Большая российская энциклопедия выходила в бумажном виде с 2004 по 2017 годы. Содержание этих томов доступно на сайте энциклопедии.