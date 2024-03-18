Общество 18 марта 2024, 14:13 Проект разрыва соглашения с Украиной о культурных центрах внесли в Госдуму Закон о денонсации соглашения с Украиной по культурным центрам внесли в ГД РИА «Новости»

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения между ним и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Как сообщили «Известия», по этому соглашению в Киеве 17 лет назад открыли Российский центр науки и культуры. Однако после 2014 года на РЦНК начали нападать националисты, в 2021 году центр вообще прекратил работу.

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«Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года», — обозначили в законопроекте.

Россия официально вышла из договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Документ, регламентирующий заход военных и гражданских кораблей, подписали в 2003 году. Спустя 20 лет президент Владимир Путин внес законопроект о его денонсации. Совет Федерации одобрил его расторжение.