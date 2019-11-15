  • Проект «Радио Свобода» признали иноагентом

    15 ноября 2019, 17:28

    Андрей Иванов

    «Север.Реалии» — проект финансируемого Конгрессом США «Радио Свобода» — внесли в реестр иноагентов. Такое решение приняли в связи с вмешательством радиовещательной организации во внутренние дела России. Об этом сообщил сайт Минюста.
    Проект «Радио Свобода» признали иноагентом

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    Реестр СМИ-иноагентов расширили проектом «Север.Реалии» на основании материалов, которые поступили из думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

    Ранее глава этой комиссии Василий Пискарев заявил, что обратится в правоохранительные органы по поводу проекта «Радио Свобода».

    В течение двух месяцев «Север.Реалии» нарушил множество российских законов. Среди них — оправдание экстремизма и пропаганда легализации наркотиков.

    «Север.Реалии» стал десятым информационным ресурсом, который внесли в реестр иноагентов. Ранее министерство юстиции включило в этот список «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», а также татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».