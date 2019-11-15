Проект «Радио Свобода» признали иноагентом

Редактор сайта «Радио Свобода»: наши читатели — это так называемая демшиза Подробнее

Реестр СМИ-иноагентов расширили проектом «Север.Реалии» на основании материалов, которые поступили из думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Ранее глава этой комиссии Василий Пискарев заявил, что обратится в правоохранительные органы по поводу проекта «Радио Свобода».

В течение двух месяцев «Север.Реалии» нарушил множество российских законов. Среди них — оправдание экстремизма и пропаганда легализации наркотиков.

«Север.Реалии» стал десятым информационным ресурсом, который внесли в реестр иноагентов. Ранее министерство юстиции включило в этот список «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», а также татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».