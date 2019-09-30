Проект по сбору автомобильных данных «Автодата» запустили в России

Замглавы Минпромторга РФ Алекандр Морозов обозначил задачу консорциума, которая заключается в сборе автомобильных данных, их обработке и обогащении. По его словам, машины будут сами себя обслуживать, а станции техобслуживания уйдут в прошлое.

«Нам нужно создать условия, чтобы компании, которым нужны „большие данные“, получили доступ к этой единой обезличенной информации», — отметил чиновник.

В свою очередь председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, что именно инновационный центр станет первым местом, где будут собираться и аккумулироваться данные, получаемые в рамах новой платформы. Он заверил, что у «Сколково» есть все элементы для достижения успеха.

«Мы одновременно являемся площадкой исследования искусственного интеллекта и квантовых технологий, разработок технологии 5G и других», — перечислил Дворкович.