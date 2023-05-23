Общество 23 мая 2023, 15:20 Проект по развитию сайта «Мосприроды» стартовал в Москве Проект по развитию сайта «Мосприроды» стартовал на московской платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал тематический проект по развитию сайта «Мосприроды». Принять участие может любой желающий. Акция продлится до 29 мая. Подробнее об условиях программы рассказали на платформе «Город идей».

Москвичи предложат свои идеи по трем направлениям: наполнение сайта, новые разделы и дополнительное информирование. Также примут участие в тематических обсуждениях, уточнили в источнике.

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Они расскажут, на сколько на данный момент удобен сайт и доступен для пользования. И предложат темы, которые, по их мнению, необходимо осветить на главной странице сайта и в социальных сетях.

Самым активным участникам начислят по три тысячи баллов, которые они смогут обменять на поощрения на сайте «Миллион призов». Топовые идеи, которые пройдут экспертный отбор и получат наибольшую поддержку по итогам голосования пользователей, реализуют.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 130 предложений жителей столицы, которые поступили через платформу «Город идей», воплотят при развитии Парка Горького.