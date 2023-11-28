Общество 28 ноября 2023, 17:01 Проект по раннему выявлению рака кишечника реализуют в Нижегородской области в 2024 году

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Порядка 1,5 миллиона жителей Нижегородской области смогут обследоваться на рак толстой кишки. Проект по раннему выявлению недуга реализуют в 2024 году. Об этом сообщил сайт NN.ru со ссылкой на данные заместителя главврача регионального диспансера Натальи Белоглазовой.

Колоректальный рак — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. По уровню смертности он занимает второе место в РФ, добавил «Царьград».