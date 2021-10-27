Проект по обеспечению жителей малых сел спутниковым интернетом запустили в России

В России запустили пилотный проект по предоставлению доступа к спутниковому интернету в малых селах. Его курирует оператор «Космическая связь». В будущем проект реализуют в полной мере вместе с Минцифры.

«Предполагается, что за небольшую абонентскую плату каждый житель получит 1,5 гигабита трафика по спутниковому каналу, что может быть использовано для доступа к госуслугам, простым ресурсам», — приводит РИА «Новости» слова заместителя генерального директора «Космической связи» Евгения Буйдинова.

В ходе дискуссии «Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины» Буйдинов заявил, что этот интернет можно будет использовать для учебы, общения в мессенджерах, чтения и банковских операций.

Он рассказал, что в 27 тысячах населенных пунктов живут менее 100 человек. По его словам, из-за небольшой плотности населения в России на половине дорог нет сотовой связи. Такая же история и с 80% населенных пунктов в Арктической зоне. В «Космической связи» считают приоритетной социальную задачу по предоставлению людям возможности разговаривать по телефону и выходить в интернет в труднодоступных местах.