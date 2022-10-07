Проект «Петербургский дизайн», поддерживающий местные бренды, запустили в Санкт-Петербурге | 360°

Общество 07 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Проект «Петербургский дизайн», поддерживающий местные бренды, запустили в Санкт-Петербурге

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В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о запуске проекта «Петербургский дизайн», который поддерживает местные бренды и предприятия легкой промышленности. Об этом написала Gazeta.SPb.

Принять участие в проекте пожелали 160 брендов, из которых уже отобрали 100 заявок.

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Благодаря проекту дизайнеры смогут презентовать свою одежду, обувь и аксессуары, тем самым продвигая свой бренд.

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В таких торговых центрах как «Питер Радуга», «Лето» и «Континент на Байконурской» уже появились коллекции петербургских дизайнеров.

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