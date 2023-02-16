Общество 16 февраля 2023, 13:10 Проект «Петербургский дизайн» обзаведется собственным фестивалем

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В рамках проекта «Петербургский дизайн» теперь будут проводить еще и Open-air фестиваль. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор «Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Валерий Береснев.

Проект «Петербургский дизайн» задумывался, чтобы поддержать городскую швейную индустрию. Власти в его рамках предоставляли дизайнерам помещения и оборудование. В итоге резиденты проекта вышли на выручку более 20 миллионов рублей. В этом году «Петербургский дизайн» будут расширять.

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«В этом году поставлена задача вывести „Петербургский дизайн“ на стабильную проектную мощность. Планируем привлечь более 100 локальных брендов, а также провести новое для города событие — Open-air фестиваль „Креативный Петербург“», — заявил Валерий Береснев.

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