Проект переноса выходных дней в 2022 году одобрили в России

Календарь выходных дней на 2022 год одобрила российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат Татьяны Голиковой.

Главным изменением стал перенос выходных с 1 и 2 января, которые и так являются нерабочими в связи с праздниками, на 3 и 10 мая.

Кроме того, выходной перенесли с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Календарь выходных и праздничных дней утвердили все участники заседания.