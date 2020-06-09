Проект «Остров фортов» преобразит Кронштадт

По данным издания, на территориях, прилегающих к Каботажной гавани, появятся комфортные общественные пространства с образовательными, научными, социальными и другими объектами.

«Несмотря на все сложности и ограничения, с которыми мы все столкнулись из‑за пандемии коронавируса, работа по проекту ведется по графику и уже этим летом будут представлены первые результаты», — рассказала член рабочей группы по вопросу создания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу.