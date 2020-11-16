Проект об озъятии детей отозвали из-за «острых дискуссий»

Законопроекты о внесудебном изъятии детей решено отозвать из-за бурных дискуссий в обществе. Об этом сообщила сенатор Елена Мизулина.

«В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами», — заявила Мизулина. Его процитировало РИА «Новости».

Она добавила, что на базе Совета Федерации создадут рабочую группу для подготовки и согласования единого законопроекта, который позволит защитить семьи от неправомерного вмешательства

Ранее 16 ноября заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Бакшин сообщил, что авторы двух проектов закона о внесудебном изъятии детей решили отозвать их из Госдумы. Парламентарии намерены их доработать и вынести на обсуждение уже измененный законопроект.

Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в июле 2020 года. А в сентябре депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи. В итоге комиссия Кабмина поддержала проект закона, но попросила его доработать.