Общество 04 марта 2023, 12:58 Проект о запрете усыновления детей семьями из недружественных стран подержали в Госдуме Комитет Госдумы утвердил закон о запрете усыновления детей в недружественные страны РИА «Новости»

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Комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления российских детей семьями из недружественных стран. Об этом РИА «Новости» сообщила глава комитета Нина Останина.

«Министерство нам дало четкий ответ о поддержке нового законопроекта, поэтому комитет Думы поддержал его», — сказала она.

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Парламентарий объяснила, что правительство не отзывало рассмотрение законопроекта, поэтому инициативу обсудили без него. После этого документ рассмотрят на пленарном заседании в Госдуме, которое запланировано на март 2023 года.

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Законопроект о запрете на усыновление детей из России семьями из недружественных стран внесли в Государственную думу 1 августа 2022 года.

Также в России с 2013 года действует закон «Димы Яковлева», ставший ответом на «акт Магницкого», принятый в США. Согласно ему, американским семьям запрещено усыновлять детей из России.