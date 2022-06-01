Проект о талантливых детях запустили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правительство запустило проект о талантливых детях. Инициатором стала вице-губернатор города Ирина Потехина, написал «Петербургский дневник».

По ее словам, у петербургских детей на сегодняшний день есть возможность проявлять свои творческие способности в различных направлениях: спорте, искусстве, науке и исследовательской деятельности.

«Сегодняшние возможности города дают детям огромный простор для творчества: спорт, искусство, наука, исследовательская деятельность. Ребенок может попробовать что-то одно, а может все подряд и только потом остановиться на чем-то конкретном. Все наши дети очень деятельные, а значит, автоматически талантливые! Наша задача — холить и лелеять их страсть к деятельности, желание попадать в цели», — сказала она.

Потехина также объяснила, почему петербуржцам обязательно нужно обратить внимание на новый проект, который посвящен талантливым детям.

«Как вы знаете, в Петербурге проживают 550 тысяч школьников, еще около 300 тысяч дошколят. А если мы сюда добавим студентов колледжей и техникумов, у нас получится почти миллион детей. <…> Глядя на то, как это новое конкурентоспособное дерзкое поколение развивается, ты сам расправляешь плечи. Уже через несколько лет эти дети выйдут на рынок труда, и вместе с ними мы будем совершать прорыв», — резюмировала она.