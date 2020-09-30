Проект о расширении доступа к данным умерших подготовили в Минфине

В настоящий момент разработаны поправки в статью ФЗ «Об актах гражданского состояния». Они предполагают расширение списка лиц, которым доступна информация о регистрации смерти из Единого государственного реестра ЗАГС, сообщило ИА RNS.

Этим правом планируют наделить ФССП, Федеральную нотариальную палату и Минцифру. Как объяснили авторы поправок, благодаря этому судебные приставы смогут оперативнее завершать исполнительное производство в отношении уже умерших должников. Кроме того, нотариальная палата будет быстрее прекращать действие доверенностей, выданных при жизни. Для работников Минцифры упростится процедура по ограничению доступа к учетной записи граждан на портале Госуслуг.

Законопроект проходит процедуру общественного обсуждения и согласования с заинтересованными органами. После этого его направят в правительство, далее документ внесут в Госдуму.