Общество 19 декабря 2022, 18:57 Проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе внесли в Думу Законопроект о прекращении украинского гражданства со дня заявления внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Украинское гражданство может перестать действовать со дня подачи заявления об отказе от него в МВД России. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторами документа стали депутаты Артем Туров, Сергей Леонов, Сергей Кабышев и Леонид Калашников.

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Новый проект закона коснется тех лиц, кто имеет двойное гражданство Украины и России.

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«Такие граждане считаются как не имеющие гражданства Украины со дня подачи в МВД России или его подведомственный территориальный орган заявления о нежелании владеть украинским паспортом», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы законопроекта уточнили, что значительно выросло число лиц, одновременно имеющих паспорта России и Украины.

Ввод в законодательство новой юридической нормы позволит им эффективнее решить вопросы, в которых украинский паспорт выступает ограничительным фактором.