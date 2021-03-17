facebook_pixel
    17 марта 2021, 11:37

    Проект о праве регионов регулировать число бродячих собак отозвали из ГД

    Полина Петрова

    Депутаты фракции «Единая Россия» отозвали из Госдумы законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать количество бродячих животных, сообщил сайт Pravda.Ru.

    Проект о праве регионов регулировать число бродячих собак отозвали из ГД

    Член Всероссийского зоозащитного движения Вячеслав Щербаков прокомментировал такое решение.

    «Я рад, что все еще сохраняется гуманность в нашей стране. Осталось только финансировать приюты и следить за выполнением всех требований. Причем, думаю, что это самостоятельное решение властей — отзыв законопроекта произошел не под давлением», — отметил он.

    Щербаков подчеркнул, что «во власти сидят хорошие люди». Недовольство проектом высказал и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. По мнению сенатора, он является живодерским и идет вразрез с работой в области защиты прав собак и кошек.

    Кроме этого, на сайте change.org более 10 тысяч человек подписали петицию за отмену этого законопроекта.