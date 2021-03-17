Проект о праве регионов регулировать число бродячих собак отозвали из ГД

Депутаты фракции «Единая Россия» отозвали из Госдумы законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать количество бродячих животных, сообщил сайт Pravda.Ru.

Член Всероссийского зоозащитного движения Вячеслав Щербаков прокомментировал такое решение.

«Я рад, что все еще сохраняется гуманность в нашей стране. Осталось только финансировать приюты и следить за выполнением всех требований. Причем, думаю, что это самостоятельное решение властей — отзыв законопроекта произошел не под давлением», — отметил он.

Щербаков подчеркнул, что «во власти сидят хорошие люди». Недовольство проектом высказал и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. По мнению сенатора, он является живодерским и идет вразрез с работой в области защиты прав собак и кошек.

Кроме этого, на сайте change.org более 10 тысяч человек подписали петицию за отмену этого законопроекта.