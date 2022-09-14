Проект о пожизненном сроке за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время | 360°

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Проект о пожизненном сроке за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время

Депутат Луговой: в Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за госизмену

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Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Государственную думу в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).

«Инициативы подготовим и внесем в ближайшее время <…> Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу», — заявил Луговой РИА «Новости».

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Депутат обратил внимание, что в советские времена «за предательство полагался расстрел». Он напомнил, что в 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, такой подход «посчитали анахронизмом» и было принято решение смягчить наказание.

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По словам Лугового, ужесточение уголовного наказания за госизмену необходимо, так как последнее десятилетие «страна живет в недружественном окружении». При этом британские и американские спецслужбы ведут активную работу в России.

«Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов. Они действуют в интересах другого государства, формируют, соответственно, мнение в обществе. Особенно в условиях СВО», — отметил депутат.

Кроме того, Луговой считает, что за госизмену нужно лишать гражданства без права на апелляцию.

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