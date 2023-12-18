Общество 18 декабря 2023, 14:15 Проект о немедленном освобождении осужденных по болезни рассмотрят в Госдуме Законопроект о немедленном освобождении осужденных по болезни внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Верховный суд России внес на рассмотрение в Госдуму инициативу, по которой немедленному исполнению подлежит постановление об освобождении осужденного в связи с болезнью. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отметили, что в настоящее время на постановление суда об освобождении могут подать представление или апелляционную жалобу, а сам документ вступает в силу лишь спустя 15 дней.

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«В части освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного постановление суда подлежит немедленному исполнению», — указали в тексте проекта закона.

Кроме того, авторы инициативы обратили внимание на неполное согласование положений Конституции с правовым регулированием срока и порядка освобождения осужденного, который страдает от тяжелого заболевания.

Также законопроект предложил наделить суды правом рассматривать не только ходатайства осужденного об освобождении по болезни, но и по представлению органа или учреждения, исполняющего наказание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Госдуме пересмотреть тяжесть наказаний за экономические преступления.