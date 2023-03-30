30 марта 2023, 18:41
Проект о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков внесли в Госдуму
Кабмин внес в Госдуму законопроект о наказании за повторную пропаганду наркотиков
Законопроект о введении уголовного наказания за повторную пропаганду наркотиков в Сети для преступников, которых ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, внесли в Госдуму. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Согласно концепции авторов законопроекта, Уголовный кодекс РФ нужно дополнить новой статьей 230.3.
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Она должна предусматривать ответственность для тех, кого ранее привлекали к административной или уголовной ответственности за пропаганду оборота или потребления наркотиков и психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений.
Санкции новой статьи предусматривают штраф в размере до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Накануне, 29 марта, президент Владимир Путин внес изменения в стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года. К угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков отнесли работу иностранных спецслужб, а также националистических и экстремистских организаций.
Наркотики
Госдума РФ
Россия
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