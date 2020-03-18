Проект нового КоАП может разорить малый бизнес

«Опора России» направила замминистра юстиции Денису Новаку свою критику на новый КоАП. Разработанная ведомством редакция административного кодекса, по мнению организации, резко ужесточает существующие меры воздействия. А это может обернуться разорением малых и средних предприятий.

Закрепить скидки в 50% при быстрой оплате штрафов за все правонарушения, ввести ответственность поставщиков за уклонение от заключения договора, дать предпринимателям право безнаказанно корректировать поданную в ФТС отчетность — с такими предложениями «Опора России» обратилась в Минюст, пишет газета «Известия».

Новая редакция КоАП, как считают в объединении, по большей части ужесточает уже действующие меры наказания. Например, штрафы за несдачу или срыв сроков по налоговым декларациям возрастет до 4–8 тысяч рублей (при изначальных 300–500 рублей), за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности — неустойка до 1,5 миллиона рублей.

Эксперты считают, что из-за изменчивости рынков и эпидемии нового коронавируса бизнес и так уже несет серьезные убытки, и в таких условиях лучше заморозить вступление нового КоАПа в силу. В пресс-службе Минюста рассказали, что замечания «Опоры России» ими получены и сейчас предложения прорабатываются.