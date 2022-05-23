Проект музея в бункере адмирала Трибуца в Петербурге спроектируют до конца года

Бункер адмирала Трибуца в Петербурге обследовали на предмет прочности конструкций, и теперь планируют открыть там музей, филиал Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Бункер отреставрируют, сохранив его исторический первоначальный вид. Проект будущего музея подготовят до конца года.

Бункер Трибуца — это защитное сооружение, запасной командный пункт, построенный весной 1942 года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца.