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    23 мая 2022, 17:15

    Проект музея в бункере адмирала Трибуца в Петербурге спроектируют до конца года

    Полина Гребенщикова

    Бункер адмирала Трибуца в Петербурге обследовали на предмет прочности конструкций, и теперь планируют открыть там музей, филиал Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

    Бункер отреставрируют, сохранив его исторический первоначальный вид. Проект будущего музея подготовят до конца года.

    Бункер Трибуца — это защитное сооружение, запасной командный пункт, построенный весной 1942 года на Петроградской стороне для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца.