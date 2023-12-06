Общество 06 декабря 2023, 10:19 Проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии Сергунина: проект «Москва помогает» отметили международной премией «Мы вместе» Сайт мэра и правительства Москвы

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ провели церемонию награждения победителей международной премии «Мы вместе». Ее лауреатом стал проект «Москва помогает». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на премию „Мы вместе“ было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего — от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект „Москва помогает“ почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций», — рассказала она.

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Акция стартовала в феврале прошлого года. За это время удалось собрать свыше 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Среди них — вещи, средства личной гигиены, питание для детей, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Кроме того, для работы штабов создали специальный волонтерский корпус, в который вошли 14 тысяч человек.

Финалистов и победителей премии наградят грантами на реализацию проектов, а также им окажут содействие в организации мероприятий. Вдобавок у них будет возможность стать лауреатами государственной награды Российской Федерации и получить знак отличия «За благодеяние».

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