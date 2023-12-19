Общество 19 декабря 2023, 16:23 Проект «Морская зимняя сказка» откроется в Кронштадте 23 декабря

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Культурно-просветительский проект «Морская зимняя сказка» начнет работу в петербургском кластере «Остров фортов» в Кронштадте 23 декабря. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

В этом году организаторы подготовили красочные фотозоны и световые арт-объекты. Кроме того, посетители смогут прокатиться на «ватрушках» с большой горки, повеселиться на необычной карусели и проверить свою меткость в призовом тире.

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Отмечается, что «Морскую зимнюю сказку» откроет яркое новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.