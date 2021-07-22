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    22 июля 2021, 18:33

    Проект медового производства будут активно развивать в Башкирии

    Дарья Морозова

    Проект ООО «Би Хэппи», специализирующийся на производстве меда, будут реализовывать в 12 районах Башкирии. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и инвестиционной политики республики.

    В проект была инвестирована сумма в 3,7 миллиарда рублей. Планируется производство липового, монофлерного, гречишного и смешанного цветочного меда.

    Качество продукции будет проверяться в лаборатории с международной аккредитацией. После этого мед поступит в продажу.