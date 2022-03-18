Проект «Мама в праве» открыл первое офлайн-представительство в Москве

Открылось первое офлайн-представительство проекта правовой поддержки женщин и семей «Мама в праве». Об этом сообщило издание Runews.

Офис находится в Москве в районе Люблино. Туда можно будет лично обратиться за бесплатной юридической помощью и другими услугами.

Правозащитник Виктория Рашина рассказала, что чаще всего в организацию обращаются за консультациями по составлению жалоб, претензий, исковых заявлений. Помощь там оказывают жителям всех регионов России.