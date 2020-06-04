Проект «Курс столицы» поможет бизнесу и москвичам в жизни после пандемии

Проект посвящен поэтапному выходу города из режима самоизоляции. Также москвичам расскажут о новой реальности, которая наступит в ближайшее время.

«Москва не раз выступала в качестве пилотной площадки для федеральных проектов, передавая свой опыт регионам. Какую стратегию развития готова предложить столица и ведущие компании сейчас — в изменившемся после пандемии мире?» — говорится в сообщении.

Проект расскажет, как власти Москвы поддержат бизнес, а также о том, что бизнес делает для людей. Гости площадки узнают, с какими настроениями жители мегаполисов вернутся к активной жизни.

На сайте разместят официальную информацию, аналитику и прогнозы независимых экспертов, полезные рекомендации от успешных предпринимателей, бесплатные консультации юристов. Кроме того там появятся свежие социологические исследования и истории компаний, меняющих жизнь столицы.