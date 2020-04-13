Проект «Культурная Москва онлайн» запустили в столице

В рамках проекта «Культурная Москва онлайн» можно «походить» по Московскому зоопарку, планетарию и Большому театру. Доступны лекции по литературе и архитектуре. Любители музыки могут послушать орган, установленный в концертном зале «Зарядье».

Не придется скучать во время изоляции из-за пандемии и маленьким москвичам. Для детей доступен цирковой мюзикл «Алиса» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Из-за эпидемии 2019-nCoV в Москве запретили до 1 мая все массовые мероприятия. В городе закрыли кафе, рестораны, кинотеатры, парки, клубы, музеи и концертные залы. Многие культурные заведения подготовили свои онлайн-программы, чтобы люди не скучали дома. По последним данным, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них — в Москве. От COVID-19 умерли 130 человек. Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусом объявил весь апрель нерабочим и подписал закон о кредитных каникулах.