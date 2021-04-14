Проект коми-деревни разработают в ямальском городе

Накануне в Лабытнанги (ЯНАО) представители власти, деятели культуры, архитекторы, волонтеры и местные жители обсудили проект коми-деревни. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что главная цель проекта заключается в сохранении места, откуда начинались Семь лиственниц, и где до сих пор растут несколько деревьев из тех, что дали название поселению. Обветшавшие дома первых поселенцев, которые стоят там, могут быть потеряны безвозвратно.

«Говоря о работе с памятью места, главный вопрос, который мы задали бы вам, когда вы начнете работать по группам: а как нам относиться к тем объектам, которые уже есть? Возможно, часть должна там остаться, перезапуститься как-то, потому что они формируют среду», — обратила внимание партнер-сооснователь проектной группы из Казани Надежда Снигирева.