Проект канатного метро разработали в Краснодаре

В Краснодаре разработали проект канатного метро. Оно соединит спальные районы города с торговыми центрами и достопримечательностями. Об этом рассказал мэр Евгений Первышов.

Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения без участия краевого и муниципального бюджета.

«Проект канатного метро — это не подмена огромной стратегии решения проблемы пробок. Это досуговая, туристическая история. Она предполагала собой кольцо по городу Краснодару, где станции находились бы в спальных микрорайонах», — передал ТАСС его слова.

Глава города сравнил канатное метро с колесом обозрения. С помощью него туристы смогут посмотреть на город с другой стороны — откроются шикарные виды. В ближайшее время планируется начать работы по экономическому обоснованию проекта. Министерство транспорта РФ запросило у властей города и региона подтверждение готовности реализации.

Рассматривать строительство в Краснодаре канатного метро начали еще в 2017 году. предварительно, первая очередь метро — закольцованные линии протяженностью 32 километра с девятью станциями — может быть построена за четыре года.