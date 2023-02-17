Общество 17 февраля 2023, 12:48 Проект «Искренний сервис» в центрах «Мои документы» отметил первый юбилей

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Проект «Искренний сервис» в центрах «Мои документы» в Москве празднует в пятницу, 17 февраля, свое пятилетие. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Сервис появился в Москве пять лет назад. Его целью было наладить индивидуальный подход к каждому человеку, а не подходить к обращениям формально. В итоге «Искренний сервис» показал хорошие результаты, поэтому проект начали внедрять и в другие госучреждения, например, в поликлиники.

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«Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!» — написал Сергей Собянин.

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