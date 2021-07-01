Проект «Индустриальные кварталы» поможет избавиться от многолетних долгостроев в Москве

В Москве появятся шесть индустриальных кварталов. Их возведут на месте многолетних долгостроев в четырех округах города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На реализацию проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы собираются потратить свыше 21 миллиарда рублей. Об этом Владимир Ефимов рассказал в кулуарах Московского урбанистического форума.

«В программу „Индустриальные кварталы“ включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в Центральном, Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах столицы. Общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 гектара. Там появятся более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов — свыше 21 миллиарда рублей, бюджетный эффект — почти три миллиарда рублей в год», — уточнил заместитель мэра.

Он добавил, что благодаря проекту в столице появятся почти пять тысяч новых рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров назвал районы, в которых появятся индустриальные кварталы. Среди них долгострои в Лианозове, Замоскворечье, Северном, Пресненском, Тимирязевском и Левобережном.

«Строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере Москвы, в Левобережном районе, стройка стоит 11 лет, а в Тимирязевском районе она замерла 17 лет назад», — добавил он.

Прохоров рассказал, что индустриальные кварталы планируют построить в течение четырех-семи лет.

Проект «Индустриальные кварталы» разработан для того, чтобы вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории.