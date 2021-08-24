Проект губернатора Ямала вошел в тройку лучших региональных практик

Проект «Честный маршрут» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова занял третье место в рейтинге лучших региональных практик, который проводил Экспертный институт социальных исследований с 16 по 22 августа. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Смысл «Честного маршрута» заключался в следующем. Артюхов в течение двух недель на автомобиле проехал по городам и поселкам ЯНАО. С губернатором встретились местные жители. Они поднимали злободневные вопросы дорог, жилья и других социальных сфер. Каждый участник на встрече мог обратиться со своей проблемой к главе региона.

Примечательно, что шестое место в рейтинге также занял проект Артюхова по языковым стажировкам. Цель его в том, что старшеклассники региона смогут повысить знания иностранных языков за счет прохождения бесплатной языковой практики за границей. Такую возможность получат победители заключительного и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также дети из многодетных и малоимущих семей.