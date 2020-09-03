Проект «Горячее сердце» начал принимать заявки на награждение в следующем году

Проект «Горячее сердце» с 1 сентября начал принимать представления на награждение в следующем году. Нагрудными знаками отметят молодых людей до 23 лет, которые проявили неравнодушие и активную гражданскую позицию. Об этом рассказала пресс-служба Росмолодежи.

Представления на награждение начали принимать 1 сентября, закончится прием заявок 1 декабря.

Представления принимаются онлайн — на официальном сайте инициативы. Претендовать на награду могут дети и молодежь до 23 лет. Чествовать будут тех ребят, которые пришли на помощь к людям, проявили храбрость, мужество и неравнодушие к ближним, нашли в себе силы преодолеть трудные жизненные ситуации.

Проект запустили в 2013 году. За время существования Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» уже наградили более тысячи ребят и общественных организаций.

Имена всех лауреатов вносят в почетную книгу «Горячее сердце». Каждый год заполняют отдельную книгу. Все они доступны на официальном сайте Фонда социально-культурных инициатив и сайте инициативы «Горячее сердце».