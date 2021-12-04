Проект «Голос» посвятят памяти наставника Александра Градского

Вокальный проект «Голос» на Первом канале будет посвящен памяти наставника программы, певца и композитора, народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ Александра Градского. Об этом рассказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев, когда в эфир вышел первый выпуск текущего сезона без прославленного артиста.

«Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга», — сказал Нагиев в эфире программы.

Ведущий проекта отметил, что Александр Градский являлся наставником по призванию не только на проекте, но и просто в жизни. Нагиев назвал артиста мудрым и бесстрашным, но при этом очень сильно ощущающим каждого человека вокруг него. Ведущий добавил, что мастер до последнего дня посвящал себя тому шоу, которое стало для него действительно дорого.

Для первого выпуска без Градского было решено не переснимать те фрагменты шоу, которые были записаны еще с его участием. При жизни артиста удалось записать два выпуска. Один из них вышел в эфир в пятницу, 3 декабря. Первый канал решил не закрывать проект, а довести его до конца в память о народном артисте.