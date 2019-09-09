Проект для детей Донбасса «Три дня без войны» запустили в Петербурге

По его словам, цель проекта — оказать помощь молодежи Донбасса в смутное время. Общественники смогут принимать около трех-пяти детей раз в три месяца на три-пять дней. Им будут устраивать экскурсии и походы по музеям, чтобы дети уезжали с хорошим настроением. Дети смогут увидеть не только город, но и его окрестности.

«Мы решили запустить новый проект. Называться он будет „Три дня без войны“. <…> Эти дети должны быть выбраны вами. Это могут быть финалисты различных конкурсов, призеры, может быть, лучшие молодые бойцы», — сообщил Владимиров.

Он добавил, что уже сформировалась первая команда, которая прибудет в Петербург в октябре.