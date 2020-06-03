Проект деревни Универсиады-2023 утвердили в Екатеринбурге

На территории района расположится Деревня Универсиады-2023. Там построят общежития, медицинские кабинеты, офисы делегаций и прачечные. Планируется возвести 15-этажные общежития, в которых смогут проживать 11 тысяч человек.

Помимо этого, в Деревне появятся медицинский центр, 14-этажный общественный центр с периметром безопасности, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. А также электрическая подстанция, котельная, объекты Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Также здесь разместятся учебные корпуса и общежития УрФУ.