Проект деревни Универсиады-2023 утвердили в Екатеринбурге
Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга, утвердил проект строительства Деревни Универсиады-2023 в Новокольцовском районе. Всего на территории планируется разместить более 11 тысяч человек. Об этом сообщил «ФедералПресс».
На территории района расположится Деревня Универсиады-2023. Там построят общежития, медицинские кабинеты, офисы делегаций и прачечные. Планируется возвести 15-этажные общежития, в которых смогут проживать 11 тысяч человек.
Помимо этого, в Деревне появятся медицинский центр, 14-этажный общественный центр с периметром безопасности, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. А также электрическая подстанция, котельная, объекты Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Также здесь разместятся учебные корпуса и общежития УрФУ.