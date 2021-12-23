Проект благоустройства территорий около станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» утвердили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал проект благоустройства территорий около станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщило «Утро.ру».

В этих местах будут установлены современные остановочные павильоны для наземного общественного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и личных автомобилей. Для удобства пассажиров будут оборудованы специальные навесы «сухие ноги», защищающие от дождя и снега в промежутке от станций до автобусных остановок.

Реконструкция также затронет улицы Ивана Франко, Герасима Курина, Алексея Свиридова, Тарутинскую улицу и Рублевское шоссе.