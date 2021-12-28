Проект благоустройства Щукинского парка и Всехсвятской рощи представили в мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щукинского парка и Всехсвятской рощи, которые так любят горожане. По его словам, властями было принято решение реконструировать территорию и проложить через парк и рощу единый пешеходный маршрут. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра.

В этих местах рабочие заменят старый асфальт на экологичные виды покрытий. Вытоптанные тропинки будут благоустроены, а старые и больные деревья срублены. Также в парке приведут в надлежащий вид спортивные площадки, а для детей оборудуют зоны отдыха.

Для птиц и белок, которые проживают в роще, соорудят новые кормушки. Также все желающие смогут поучаствовать в процессе и принести готовые.

«Реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи позволит улучшить экологию этой природной территории и сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразны», — сообщил Собянин.

Закончить благоустройство территорий планируется в 2022 году. Свое мнение по поводу реконструкции москвичи могут высказать на сайте «Активный гражданин».