Проект аналога «Википедии» представят в ноябре
Мероприятие запланировано на 21 ноября, рассказал РИА «Новости» ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.
«Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе. <…> Это и будет первый выход в свет», — уточнил Кравец.
С самой «Википедией», по его словам, российская электронная энциклопедия почти не имеет ничего общего.
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На ее создание, как сообщалось ранее, могут выделить около 1,7 миллиарда рублей. Субсидию получит издательство «Большая российская энциклопедия». О ее предоставлении упоминалось и в приложении к законопроекту о бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Заменить иностранную «Википедию» на электронную российскую энциклопедию предложил президент РФ Владимир Путин. Авторы аналога обещают, что недостоверных сведений в ней, в отличие от иностранного ресурса, не будет.