Проект аналога «Википедии» представят в ноябре

Через две недели в Уфе впервые презентуют проект российского аналога «Википедии». Это произойдет на профессиональной конференции энциклопедистов «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития».

Мероприятие запланировано на 21 ноября, рассказал РИА «Новости» ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

«Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе. <…> Это и будет первый выход в свет», — уточнил Кравец.

С самой «Википедией», по его словам, российская электронная энциклопедия почти не имеет ничего общего.

«Википедия» полезная, но такая неидеальная - В чем проблема самой большой интернет-энциклопедии и нужен ли ее аналог в России Подробнее

На ее создание, как сообщалось ранее, могут выделить около 1,7 миллиарда рублей. Субсидию получит издательство «Большая российская энциклопедия». О ее предоставлении упоминалось и в приложении к законопроекту о бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Заменить иностранную «Википедию» на электронную российскую энциклопедию предложил президент РФ Владимир Путин. Авторы аналога обещают, что недостоверных сведений в ней, в отличие от иностранного ресурса, не будет.